УЄФА назвала головним тренером збірної України не Шевченка

Головним тренром збірної України вказли помічника Андрія Шевченка Мауро Тассотті.
Такої помилки припустився офіційний сайт УЄФА.
У заявці збірної України на матч Ліги націй проти Чехії в графі головний тренер був вписаний помічник Андрія Шевченка Мауро Тассотті.
Помилка була присутня у англомовній та російськомовній версії сайту. Зазначимо, що станом на зараз цей курйоз виправили.
Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.
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Джерело - ukr-footbal.