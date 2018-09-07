УЄФА назвала головним тренером збірної України не Шевченка

Головним тренром збірної України вказли помічника Андрія Шевченка Мауро Тассотті.

Такої помилки припустився офіційний сайт УЄФА.

У заявці збірної України на матч Ліги націй проти Чехії в графі головний тренер був вписаний помічник Андрія Шевченка Мауро Тассотті.

Помилка була присутня у англомовній та російськомовній версії сайту. Зазначимо, що станом на зараз цей курйоз виправили.

Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.

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Джерело - ukr-footbal.