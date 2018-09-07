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Заховайло: Це найсильніший матч у виконанні збірної за всю нашу історію

Сьогодні 12:12 335 0
Заховайло: Це найсильніший матч у виконанні збірної за всю нашу історію

Відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло відзначив гру української збірної проти Чехії

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Якби збірна України сьогодні програла за рахунком ... Я б все одно аплодував стоячи. Сьогодні я побачив футбол, яким можна пишатися. Як на мене, це найсильніший матч у виконанні збірної за всю нашу історію.

P.S. Мені приємно, що чеські тренери, і фахівці, подзвонили мені після гри, і висловили своє захоплення грою нашої команди", — написав Заховайло.

Нагадаємо, збірна України перемогла Чехію.

А Шевченко відзначив своїх підопічних.

Джерело - Чемпіон.

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