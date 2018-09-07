Снейдер розповів, що відчуває після закінчення кар'єри

34-річний півзахисник катарської Аль-Графи Веслі Снейдер прокоментував свій останній матч у футболці національної збірної Нідерландів. У прощальному матчі хавбека голландці обіграли Перу з рахунком 2:1.

Слова футболіста наводить Xsport з посиланням на NOS.nl.

"Це був особливий вечір, я насолоджувався кожною секундою, проведеною на полі. Радий, що вдалося перемогти. Нічия теж була б прийнятним результатом, але перемога зробила вечір ідеальним. Всередині я відчуваю, що все закінчилося. Я останній раз вийшов у цій помаранчевій футболці. Мене переповнюють емоції, я неймовірно щасливий, що провів фантастичний час у цій команді. Буду сумувати", — сказав футболіст.