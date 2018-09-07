Снейдер розповів, що відчуває після закінчення кар'єри

34-річний півзахисник катарської Аль-Графи Веслі Снейдер прокоментував свій останній матч у футболці національної збірної Нідерландів. У прощальному матчі хавбека голландці обіграли Перу з рахунком 2:1.
Слова футболіста наводить Xsport з посиланням на NOS.nl.
"Це був особливий вечір, я насолоджувався кожною секундою, проведеною на полі. Радий, що вдалося перемогти. Нічия теж була б прийнятним результатом, але перемога зробила вечір ідеальним. Всередині я відчуваю, що все закінчилося. Я останній раз вийшов у цій помаранчевій футболці. Мене переповнюють емоції, я неймовірно щасливий, що провів фантастичний час у цій команді. Буду сумувати", — сказав футболіст.
Снейдер провів за збірну Нідерландів 134 поєдинки і забив 30 м'ячів, ставши бронзовим призером Євро-2004, а також срібним призером Чемпіонату світу-2010 і бронзовим призером ЧС-2014.
Нагадаємо, у Лізі Націй збірна України перемогла Чехію.
Дебютував за українців Роман Яремчук.
Джерело - Xsport.