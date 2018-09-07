Лідер збірної Чехії: П'ятов невпевнено грає на ближньому куті

Форвард римської Роми та збірної Чехії Патрік Шик розповів, чого не вистачило його команді в матчі Ліги націй проти збірної України.

Його слова наводить сайт Xsport.

"Коли ми переглядали відео матчів збірної України помітили, що їхній воротар невпевнено грає на ближньому куті. Тому я не сумнівався куди бити. Після першого гола українці додали і скільки ми з Міхаелем Крменчиком не намагалися зачепитися за м'яч, у нас це погано виходило. У другому таймі у Чехії були моменти, ми намагалися грати на перемогу, але пропустили дуже прикрий м'яч", — сказав Шик.