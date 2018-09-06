Суд в Лозанні більше не розглядає справи у футболі

Спортивний арбітражний суд в Лозанні більше не є вищою інстанцією в футбольних справах.

Про це повідомляє betnews365.com.

Раніше будь-який клуб (гравець, тренер), незадоволений рішенням ФІФА, УЄФА чи своєї ліги / федерації футболу міг звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який виніс би остаточне рішення.

Однак Апеляційний суд в Брюсселі в кінці серпня виніс, можливо, історичне рішення, в якому сказано, що Лозанський суд не може бути вищою інстанцією, а справи, що стосуються спорту, потрібно розглядати в судах загальної юрисдикції конкретної країни.

А той факт, що ФІФА і УЄФА, по суті, зобов'язали всі спортивні тяжби вирішувати виключити в Спортивному арбітражному суді Лозанни суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Незабаром варто чекати реакції УЄФА і ФІФА на це рішення.

Нагадаємо, Росія поскаржилася в УЄФА і ФІФА за патріотичний напис на футболках української збірної з футболу.

Також, УЄФА не проти гасла Слава Україні на футболках української збірної.

Джерело - betnews365.com.