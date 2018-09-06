Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила співпрацю з тренером Тьєррі Аскьоном.

Про це повідомляє УНІАН.

Спаринг-партнер Світоліної Ендрю Беттлс залишиться в команді українки.

Крім того, почався пошук нового тренера спортсменки.

Французький наставник Тьєррі Аскьон почав роботу з українкою Еліною Світоліною в грудні 2016 року.

З ним Світоліна виграла 8 турнірів WTA, посіла 3-ю сходинку в рейтингу WTA і брала участь у Підсумковому турнірі.

Раніше про те, що Світоліній потрібно змінити тренера, висловив думку тенісний меценат Юрій Сапронов.

Нагадаємо, спонсор Світоліної розповів чого не вистачає спортсменці.

Також, Світоліна розповіла як завоювати її серце.

Джерело - УНІАН.