Шевченко: Як сьогодні тренуються, так завтра і зіграють

Головний тренер збірної України, Андрій Шевченко, жорстко відповів Євгену Селезньову на його витівки на тренуванні.

Про це повідомляє Олекснадр Попов у Facebook.

Селезньов був надмірно веселий і говіркий.

І в якийсь момент Шева відповів на чергову його репліку:

"Західний менталітет? Я тобі скажу, що таке західний менталітет: це коли ти тренуєшся так, як граєш, і навпаки! Ось так, як зараз ви тренуєтеся, так ви завтра і зіграєте!".

Після цього Селезньов тренувався вже мовчки.

Нагадаємо, де дивитися матч Чехія - Україна.

Джерело - Олекснадр Попов.