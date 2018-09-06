Шевченко: Як сьогдні тренуються, так завтра і зіграють

Головний тренер збірної України, Андрій Шевченко, жорстко відповів Євгену Селезньову на його витівки на тренуванні.
Про це повідомляє Олекснадр Попов у Facebook.
Селезньов був надмірно веселий і говіркий.
І в якийсь момент Шева відповів на чергову його репліку:
"Західний менталітет? Я тобі скажу, що таке західний менталітет: це коли ти тренуєшся так, як граєш, і навпаки! Ось так, як зараз ви тренуєтеся, так ви завтра і зіграєте!".
Після цього Селезньов тренувався вже мовчки.
Нагадаємо, де дивитися матч Чехія - Україна.
Джерело - Олекснадр Попов.