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Шевченко: Як сьогдні тренуються, так завтра і зіграють

Сьогодні 17:40 57 0
Шевченко: Як сьогдні тренуються, так завтра і зіграють
Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України, Андрій Шевченко, жорстко відповів Євгену Селезньову на його витівки на тренуванні.

Про це повідомляє Олекснадр Попов у Facebook.

Селезньов був надмірно веселий і говіркий.

І в якийсь момент Шева відповів на чергову його репліку:

"Західний менталітет? Я тобі скажу, що таке західний менталітет: це коли ти тренуєшся так, як граєш, і навпаки! Ось так, як зараз ви тренуєтеся, так ви завтра і зіграєте!".

Після цього Селезньов тренувався вже мовчки.

Нагадаємо, де дивитися матч Чехія - Україна.

 

 

 

Джерело - Олекснадр Попов.

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