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Павелко: Червона рута надихає нашу головну команду на нові перемоги та звершення. ВІДЕО

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Павелко: Червона рута надихає нашу головну команду на нові перемоги та звершення. ВІДЕО

Президент федерації футболу України розповів, яка пісня стане символом футбольної України.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір…". Добре відома та улюблена пісня мільйонів патріотів і футбольних вболівальників – твір Великого Володимира Івасюка вже давно став неформальним гімном нашої футбольної спільноти, який постійно лунає на матчах Чемпіонату України та поєдинках за участю національної збірної. Тепер ця неймовірна за своєю енергетикою мелодія отримає статус футбольного символу України та стане візиткою нашої збірної у першому розіграші Ліги націй та кваліфікації до Євро-2020. "Ти у мене єдина…" – єдина Україна, єдина збірна! Нехай "Червона рута" надихає нашу головну команду на нові перемоги та звершення! Слава Україні!", — написав Павелко.

Нагадаємо, відтепер на формі збірної України нанесене гасло Слава Україні. 

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Джерело - Чемпіон.

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