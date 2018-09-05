Шевченко: З чехами треба бути дуже акуратними при стандартах

Тренери збірної України з футболу добре підготувлися до матчу з чехами.
Про це розповів наставник команди Андрій Шевченко.
"Ми переглянули дуже багато матчів за участю збірної Чехії і підготували для хлопців великий обсяг інформації. Зокрема, приділяли увагу стандартним положенням суперника", - каже тренер.
"В складі суперника є високі гравці, які дуже добре вриваються у вільні зони при стандартах. Так що завтра треба бути дуже акуратними в цих ситуаціях",- цитує Шевченка dynamo.kiev.ua
Нагадаємо, збірна України представила нову форму.
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Джерело - dynamo.kiev.ua.