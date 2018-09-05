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Шевченко: З чехами треба бути дуже акуратними при стандартах

Вчора 21:10 379 0
Шевченко: З чехами треба бути дуже акуратними при стандартах

Тренери збірної України з футболу добре підготувлися до матчу з чехами.

Про це розповів наставник команди Андрій Шевченко.

"Ми переглянули дуже багато матчів за участю збірної Чехії і підготували для хлопців великий обсяг інформації. Зокрема, приділяли увагу стандартним положенням суперника", - каже тренер.

"В складі суперника є високі гравці, які дуже добре вриваються у вільні зони при стандартах. Так що завтра треба бути дуже акуратними в цих ситуаціях",- цитує Шевченка dynamo.kiev.ua

Нагадаємо, збірна України представила нову форму.

Також, Шовковський розпочав роботу в збірній.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

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