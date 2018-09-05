Шевченко: З чехами треба бути дуже акуратними при стандартах

Тренери збірної України з футболу добре підготувлися до матчу з чехами.

Про це розповів наставник команди Андрій Шевченко.

"Ми переглянули дуже багато матчів за участю збірної Чехії і підготували для хлопців великий обсяг інформації. Зокрема, приділяли увагу стандартним положенням суперника", - каже тренер.

"В складі суперника є високі гравці, які дуже добре вриваються у вільні зони при стандартах. Так що завтра треба бути дуже акуратними в цих ситуаціях",- цитує Шевченка dynamo.kiev.ua