Мій профіль

Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні 13:47 1526 1
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Сьогодні 19:30 615
Цуренко - Осака: відео онлайн-трансляція чвертьфінального матчу US Open
Сьогодні 18:49 1100
Букмекери не вірять у прохід Цуренко до півфіналу US Open
Сьогодні 15:08 865 1
Світоліна розповіла як завоювати її серце. ФОТО
Сьогодні 13:14 1036
Цуренко дев'ятий рік поспіль зіграє на Кубку Кремля. ФОТО
Сьогодні 12:54 612
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО
Сьогодні 11:41 580
Блоги
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 19:30 615
Найепічніша симуляція в історії футболу. ВІДЕО
Найепічніша симуляція в історії футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 19:00 591
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 11:41 580
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Берлусконі може повернутися у футбол 54
21:34 Футбол Дуелунд: відчуваю, що готовий стати частиною Динамо 175
21:10 Футбол Шевченко добре вивчив збірну Чехії 142
20:45 Футбол Гвардіола заборонив гравцям користуватися телефонами 159
20:23 Теніс Цуренко з розгромом вилетіла із US Open 592 2
20:12 Теніс Ястремська перемагає п'яту сіяну на турнірі в США 392
19:55 Футбол Бордо назвав ім'я нового головного тренера 219
19:38 Футбол Зідан: Рамос природжений лідер 194
19:30 Футбол Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО 615
19:11 Футбол Левандовський знову хоче у Реал 227
19:00 Футбол Найепічніша симуляція в історії футболу. ВІДЕО 591
18:49 Теніс Цуренко - Осака: відео онлайн-трансляція чвертьфінального матчу US Open 1100
18:32 Футбол Шевчук: У збірних Чехії та Словаччини немає гравців рівня Коноплянки та Ярмоленка 220
18:13 Теніс Збірна Португалії оголосила склад на матч проти України в Кубку Девіса 191
17:57 Бокс WBA зобов'язує Усика знову провести бій з росіянином 655
17:35 Футбол Колишній тренер БАТЕ: Мілевський був найсильнішим футболістом у чемпіонаті Білорусі 342
17:17 Футбол Мессі розповів, що він має удосконалити 217
16:57 Футбол Лев: Езіл закрив за собою двері в збірну 388
16:36 Футбол Росія поскаржилася в УЄФА і ФІФА за патріотичний напис на футболках української збірної з футболу 2313 2
16:18 Футбол Коноплянка: Ми маємо посісти перше місце в групі Ліги Націй 765 2
15:57 Футбол Екс-гравець Шахтаря жорстко розкритикував гру Ярмоленка 1650 1
15:50 Бокс Усик поспарингував із легендою світового боксу. ФОТО 1209
15:28 Футбол УЄФА не проти гасла Слава Україні на футболках української збірної 1058 1
15:08 Теніс Букмекери не вірять у прохід Цуренко до півфіналу US Open 865 1
14:52 Футбол Бекхем дав назву своєму клубу. ВІДЕО 679

Зідан: Рамос природжений лідер

Сьогодні 19:38 194 0
Зідан: Рамос природжений лідер

Для колишнього тренера Реала Зінедна Зідана всі три перемоги в Лізі чемпіонів є незабутніми.

Про це розповів сам тренер.

"Перемоги в Лізі чемпіонів були неймовірними. Вони особливі, але кожна - зі своєї причини. Першу я здобув в дебютному сезоні в ролі головного тренера. Друга вийшла символічною і дуже непростою - ми грали проти Ювентуса і видали блискучий другий тайм. Нарешті, третя перемога стала вінцем моєї роботи в якості тренера Реала",- сказав екс-керманич "вершкових". 

Зінедін також дав оцінку головним зіркам його команди Рамосу та Роналду.

"Обидва заряджають енергією і сильно впливають на всю команду. Серхіо - природжений лідер, великий авторитет у роздягальні. Кріштіану - головний на полі, саме він веде за собою партнерів. Вони відмінно доповнюють один одного",- цитує Зідана ua-football.

Нагадаємо, Зідан є одим з кандидатів на пост тренера МЮ.

Також, Зідан розповів коли він очолить збірну Франції.

Джерело - ua-football.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()