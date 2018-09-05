Зідан: Рамос природжений лідер

Для колишнього тренера Реала Зінедна Зідана всі три перемоги в Лізі чемпіонів є незабутніми.

Про це розповів сам тренер.

"Перемоги в Лізі чемпіонів були неймовірними. Вони особливі, але кожна - зі своєї причини. Першу я здобув в дебютному сезоні в ролі головного тренера. Друга вийшла символічною і дуже непростою - ми грали проти Ювентуса і видали блискучий другий тайм. Нарешті, третя перемога стала вінцем моєї роботи в якості тренера Реала",- сказав екс-керманич "вершкових".

Зінедін також дав оцінку головним зіркам його команди Рамосу та Роналду.

"Обидва заряджають енергією і сильно впливають на всю команду. Серхіо - природжений лідер, великий авторитет у роздягальні. Кріштіану - головний на полі, саме він веде за собою партнерів. Вони відмінно доповнюють один одного",- цитує Зідана ua-football.

Нагадаємо, Зідан є одим з кандидатів на пост тренера МЮ.

Також, Зідан розповів коли він очолить збірну Франції.

Джерело - ua-football.