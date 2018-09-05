Шевчук: У збірних Чехії та Словаччини немає гравців рівня Коноплянки та Ярмоленка

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук вірить у "синьо-жовтих" в матчах Ліги націй проти Чехії та Словаччини.

Про це розповів сам гравець.

"Я вірю в нашу збірну. У команді дуже хороша молодь. Сильна атака, є два топових гравця: Коноплянка і Ярмоленко. Вважаю, що у Чехії та Словаччині такого рівня гравців – немає",- сказав В'ячеслав.

"У нас хороші шанси. Добре, що з'явилася Ліга націй. Це будуть не просто товариські гри, а буде більший спортивний інтерес", – цитує Шевчука сайт телеканалу Футбол 1/2.