Шевчук: У збірних Чехії та Словаччини немає гравців рівня Коноплянки та Ярмоленка

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук вірить у "синьо-жовтих" в матчах Ліги націй проти Чехії та Словаччини.
Про це розповів сам гравець.
"Я вірю в нашу збірну. У команді дуже хороша молодь. Сильна атака, є два топових гравця: Коноплянка і Ярмоленко. Вважаю, що у Чехії та Словаччині такого рівня гравців – немає",- сказав В'ячеслав.
"У нас хороші шанси. Добре, що з'явилася Ліга націй. Це будуть не просто товариські гри, а буде більший спортивний інтерес", – цитує Шевчука сайт телеканалу Футбол 1/2.
Першиий поєдинок Ліги націй між збірними Чехії та України відбудеться 6 вересня в містечку Угерське-Градіште.
Початок матчу – 21.45 за київським часом.
Нагадаємо, українська збірна вже полетіла до Чехії.
Також, Росія поскаржилася на напис Слава Україні.
Джерело - Футбол 1.