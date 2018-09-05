Колишній тренер БАТЕ: Мілевський був найсильнішим футболістом у чемпіонаті Білорусі

Керівництву Динамо Брест потрібно було просто поговорити з Мілевським.

Так вважає колишній головний тренер БАТЕ Олег Дулуб.

"Ситуація з відстороненням Мілевського і Гавриловича - форс-мажор в будь-якому випадку. На мій погляд, Мілевський був найсильнішим футболістом чемпіонату Білорусі",- говорить тренер.

"За всіма показниками він найкращий: за грою, за харизмою, за вкладом в командний успіх. З ним потрібно було просто сісти і поговорити. Можливо, на підвищених тонах, - цитує Дулуба ua-football.

Нагадаємо, що Артем залишив брестський клуб через конфлікт з головним тренером.

На даний момент Мілевський є гравцем угорської Кішварди

Джерело - ua-football.