Мій профіль

Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре

Сьогодні 13:47 1181 1
Букмекери не вірять у прохід Цуренко до півфіналу US Open
Сьогодні 15:08 702 1
Світоліна розповіла як завоювати її серце. ФОТО
Сьогодні 13:14 857
Цуренко дев'ятий рік поспіль зіграє на Кубку Кремля. ФОТО
Сьогодні 12:54 493
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО
Сьогодні 11:41 393
Футбольна збірна вилетіла до Чехії. ФОТО
Сьогодні 10:18 1006
Вукоєвич повернувся до роботи у збірній Хорватії
Сьогодні 09:16 627
Блоги
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 11:41 393
Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО
Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО Phillip Hess
02.09.2018 11:45 933
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО Максим Буйдин
31.08.2018 20:00 4082
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:32 Футбол Шевчук: У збірних Чехії та Словаччини немає гравців рівня Коноплянки та Ярмоленка 41
18:13 Теніс Збірна Португалії оголосила склад на матч проти України в Кубку Девіса 99
17:57 Бокс WBA зобов'язує Усика знову провести бій з росіянином 239
17:35 Футбол Колишній тренер БАТЕ: Мілевський був найсильнішим футболістом у чемпіонаті Білорусі 203
17:17 Футбол Мессі розповів, що він має удосконалити 134
16:57 Футбол Лев: Езіл закрив за собою двері в збірну 257
16:36 Футбол Росія поскаржилася в УЄФА і ФІФА за патріотичний напис на футболках української збірної з футболу 1639 2
16:18 Футбол Коноплянка: Ми маємо посісти перше місце в групі Ліги Націй 640 2
15:57 Футбол Екс-гравець Шахтаря жорстко розкритикував гру Ярмоленка 1333 1
15:50 Бокс Усик поспарингував із легендою світового боксу. ФОТО 989
15:28 Футбол УЄФА не проти гасла Слава Україні на футболках української збірної 837 1
15:08 Теніс Букмекери не вірять у прохід Цуренко до півфіналу US Open 702 1
14:52 Футбол Бекхем дав назву своєму клубу. ВІДЕО 543
14:28 Футбол Газон стадіону в Одесі змінив жовтий колір на зелений. ФОТО 678 1
14:09 Легка атлетика Російську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки за допінг 712
13:56 Гандбол ЗТР виступить у Балтійській лізі за новими правилами 278
13:47 Футбол Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре 1181 1
13:31 Футбол Коноплянка у когорті лідерів Шальке 707
13:14 Теніс Світоліна розповіла як завоювати її серце. ФОТО 857
12:54 Теніс Цуренко дев'ятий рік поспіль зіграє на Кубку Кремля. ФОТО 493
12:38 Футзал Збірна України з футзалу почала підготовку до матчів Чемпіонату Європи 288
12:29 Футбол Новоспечений воротар Карпат: Будемо боротися за першу шістку 601
12:09 Футбол Ворскла проведе контрольний поєдинок з Олександрією 200
11:58 Футзал У футзалі вперше використають систему VAR 208
11:41 Гімнастика Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО 393

Колишній тренер БАТЕ: Мілевський був найсильнішим футболістом у чемпіонаті Білорусі

Сьогодні 17:35 203 0
Колишній тренер БАТЕ: Мілевський був найсильнішим футболістом у чемпіонаті Білорусі

Керівництву Динамо Брест потрібно було просто поговорити з Мілевським.

Так вважає колишній головний тренер БАТЕ Олег Дулуб.

"Ситуація з відстороненням Мілевського і Гавриловича - форс-мажор в будь-якому випадку. На мій погляд, Мілевський був найсильнішим футболістом чемпіонату Білорусі",- говорить тренер.

"За всіма показниками він найкращий: за грою, за харизмою, за вкладом в командний успіх. З ним потрібно було просто сісти і поговорити. Можливо, на підвищених тонах, - цитує Дулуба ua-football.

Нагадаємо, що Артем залишив брестський клуб через конфлікт з головним тренером.

На даний момент Мілевський є гравцем угорської Кішварди

Джерело - ua-football.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()