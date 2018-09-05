Коноплянка: Ми маємо посісти перше місце в групі Ліги Націй

Збірна України повинна займати перше місце у своїй групі в Лізі Націй.

Про це сказав півзахисник команди Євген Коноплянка.

"Зараз я почуваюся добре. Я пропустив місяць після травми, уже зіграв повний матч, можна сказати, навіть "наївся". Але це приємна втома. Це допомагає набирати оптимальні кондиції. Сподіваюся, що буде достатньо часу, щоб відновитися до Чехії", - говорить Євген.

"Формат Ліги націй? Так тут все просто, потрібно не програвати. Ми повинні посісти перше місце в цій групі",- цитує гравця федерація футболу України.