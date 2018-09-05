Останній матч другого етапу Кубка України відбудеться наприкінці вересня

Змінилася дата проведення поєдинку другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019 між запорізьким Металургом та Дніпром-1.

Про це повідомляє офіційни1 сайт Федерації футболу України.

Єдиний матч другого етапу турніру, що не відбувся у серпні, планувалося провести 19 вересня. Але 16 вересня запорізька команда зіграє в чемпіонаті другої ліги. Тому вони звернулися з проханням змістити кубковий матч на один день. З боку Дніпра-1 заперечень не було.

Нагадаємо, нещодавно відбулося жеребкування третього етапу Кубка України.

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Джерело - ФФУ.