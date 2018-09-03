Чигринський потрапив у заявку АЕКа на матчі Ліги чемпіонів. ФОТО

Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський потрапив у список з 27 футболістів, які заявлені на груповий етап Ліги чемпіонів.
Про це повідомили на сторінці в Twitter клубу.
Με 27 ποδοσφαιριστές στη λίστα Α και Β για τη φάση των ομίλων του @ChampionsLeague #aekfc #ucl #uefa #weareback pic.twitter.com/vNLquXl7ed— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 3 вересня 2018 р.
31-річний українець потрапив до списку А.
Грецький клуб у груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє з Аяксом, Баварією і Бенфікою.
Нагадаємо, АЕК вибив Селтік з ЛІги чемпіонів та потрапив до групового раунду.
Раніше ходили чутки, що АЕК хоче підписати динамівського захисника замість Чигринського.
Джерело - Чемпіон.