Чигринський потрапив у заявку АЕКа на матчі Ліги чемпіонів. ФОТО

Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський потрапив у список з 27 футболістів, які заявлені на груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це повідомили на сторінці в Twitter клубу.

31-річний українець потрапив до списку А.

Грецький клуб у груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє з Аяксом, Баварією і Бенфікою.

Нагадаємо, АЕК вибив Селтік з ЛІги чемпіонів та потрапив до групового раунду.

Раніше ходили чутки, що АЕК хоче підписати динамівського захисника замість Чигринського.

Джерело - Чемпіон.