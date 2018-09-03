Україну та Чехію розсудить бригада арбітрів з Англії

На поєдинку Чехія — Україна, який відбудеться 6 вересня на стадіоні Мирослава Валенти в Угерське-Градіште, працюватиме англійська бригада рефері.

Головним арбітром матчу буде 39-річний Ентоні Тейлор. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесквік та Адам Нанн. Помічники за воротами — Андре Марінер та Лі Беттс. Резервний арбітр — Пол Тірні.

Нагадаємо, Шевченко назвав найпроблемніші позиції в збірній.

Окрім цього керманич збірної розповів коли зможе викликати до головної команди Коваленка.

Джерело - ФФУ.