Визначилися фіналісти у боротьбі за звання кращого гравця 2018 року

ФІФА оголосила імена фіналістів, які поборються за звання найкращого гравця року.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА
До когорти фіналістів увійшли: півзахисник Реала і збірної Хорватії Лука Модрич, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, який минулого сезону виступав за Реал, а також хавбек Ліверпуля Мохаммед Салах. За цих гравців проголосувало найбільше вболівальників і експертів.
Ім'я найкращого гравця року назвуть у Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА-2018.
Нагадаємо, найкращим гравцем минулого розіграшу Ліги Чемпіонів визнали Модрича.
Натомістьк агент Роналду розкритикував таке рішення.
Джерело - ФІФА.