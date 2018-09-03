Визначилися фіналісти у боротьбі за звання кращого гравця 2018 року

ФІФА оголосила імена фіналістів, які поборються за звання найкращого гравця року.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА

До когорти фіналістів увійшли: півзахисник Реала і збірної Хорватії Лука Модрич, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, який минулого сезону виступав за Реал, а також хавбек Ліверпуля Мохаммед Салах. За цих гравців проголосувало найбільше вболівальників і експертів.

Ім'я найкращого гравця року назвуть у Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА-2018.

Нагадаємо, найкращим гравцем минулого розіграшу Ліги Чемпіонів визнали Модрича.

Натомістьк агент Роналду розкритикував таке рішення.

Джерело - ФІФА.