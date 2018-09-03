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Ультрас Динамо жорстко поговорили з гравцями після поразки від Карпат. ВІДЕО

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Ультрас Динамо жорстко поговорили з гравцями після поразки від Карпат. ВІДЕО

Після гри з Карпатами ультрас киян викликали на розмову гравців.

До трибун наважились підійти лише 7 гравців: українці Денис Бойко, Микола Шапаренко, Назарій Русин, Микита Бурда, Віталій Буяльський, а також словенець Беньямін Вербіч і поляк Томаш Кендзьора. Першим поговорити з вболівальниками взявся 19-річний Русин.

Очевидці відзначали, що розмова стартувала на підвищених тонах і не дуже годилась для запису. Заспокоїти фанатів взявся герой київського матчу з Аяксом.

 Бойко зізнався, що прекрасно всіх розуміє і йому на душі, може, навіть ще гірше, ніж вболівальникам. Гравці попросили вибачення за свою гру.

Нагадаємо, Динамо поступилося Карпатам в УПЛ.

Також, Хацкевич натякнув на відставку.

Джерело - Динамо.

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