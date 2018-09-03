Ярмоленко: Результати дуже і дуже погані для нас

Гравцям і тренерам Вест Гема треба подумати як покращити гру команди.
Про це сказав український півзахисник "молотобійців" Андрій Ярмоленко.
"Це складний момент, звичайно, але ми повинні сісти і подумати про нашу гру, а кожен гравець про свої особисті дії на полі",- говорить Андрій.
"Результати дуже і дуже погані для нас. Хочу вибачитися перед уболівальниками, ми повинні грати краще після перерви на міжнародні матчі", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Вест Гема.
Нагадаємо, Вест Гем програв Вулвергемптону в АПЛ.
Ярмоленко жодного разу не виходив у стартовому складі Вест Гемптона в АПЛ.
Джерело - football24.