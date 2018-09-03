Головний тренер Шальке похвалив Коноплянку попри червону картку українця в матчі з Гертою

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско задоволений грою Євгена Коноплянки в матчі 2-го туру чемпіонату Німеччини проти Герти.
Про це розповів сам тренер.
"Вітаємо Герту. Команда, звичайно ж, дуже розчарована. Ми віддали всі сили для того, щоб перемогти, але цього виявилося недостатньо",- говорить Доменіко.
"Перший тайм був досить непоганим, ми боролися в центрі поля, але Герта накривала наших футболістів, тому ми робили спроби атакувати флангами. На флангах ми спрацювали добре, особливо зліва, де грав Євген Коноплянка", – цитує Тедеко офіційний сайт Шальке.
Нагадаємо, Шальке програв Герті, Коноплянка заробив вилучення.
Також, Коноплянка вийшов у стартовому складі на цей матч.
Джерело - football24.ua.