Головний тренер Шальке похвалив Коноплянку попри червону картку українця в матчі з Гертою

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско задоволений грою Євгена Коноплянки в матчі 2-го туру чемпіонату Німеччини проти Герти.

Про це розповів сам тренер.

"Вітаємо Герту. Команда, звичайно ж, дуже розчарована. Ми віддали всі сили для того, щоб перемогти, але цього виявилося недостатньо",- говорить Доменіко.

"Перший тайм був досить непоганим, ми боролися в центрі поля, але Герта накривала наших футболістів, тому ми робили спроби атакувати флангами. На флангах ми спрацювали добре, особливо зліва, де грав Євген Коноплянка", – цитує Тедеко офіційний сайт Шальке.