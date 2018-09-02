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Лідер Вест Гему: Це не поганий, це жахливий старт сезону

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Лідер Вест Гему: Це не поганий, це жахливий старт сезону
Марко Арнаутович

Лідер Вест Гему, Марко Арнаутович, заявив, що команда розпочала сезон просто жахливо.

Про це повідомляє terrikon.

Арнаутович заявив, що все ще можна виправити.

"Ми повинні повірити в свої сили і спробувати виправити ситуацію, поки вона не стала непоправною. Поганий старт сезону? Ні, це жахливий, дуже поганий старт. Втратити шість очок в домашніх матчах - це недозволенно. Все йде під укіс".

Також, австрієць розповів за рахунок чого команда зможе вигравати.

"Потрібно налагодити гру в обороні, а також почати реалізовувати свої моменти біля чужих воріт. Ми можемо скільки завгодно вибачатися за свої невдачі, але вболівальникам потрібен результат. Чотири поразки поспіль - це вже занадто, - сказав розсерджений австрієць в інтерв'ю британській пресі".

Нагадаємо, фани Вест Гема проклинають Пеллегріні за відсутність Ярмоленка у основі.

Також, Ярмоленко потрапив до збірної літніх трансферів АПЛ.

 

Джерело - terrikon.com.

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