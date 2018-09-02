Лідер Вест Гему: Це не поганий, це жахливий старт сезону

Лідер Вест Гему, Марко Арнаутович, заявив, що команда розпочала сезон просто жахливо.

Про це повідомляє terrikon.

Арнаутович заявив, що все ще можна виправити.

"Ми повинні повірити в свої сили і спробувати виправити ситуацію, поки вона не стала непоправною. Поганий старт сезону? Ні, це жахливий, дуже поганий старт. Втратити шість очок в домашніх матчах - це недозволенно. Все йде під укіс".

Також, австрієць розповів за рахунок чого команда зможе вигравати.

"Потрібно налагодити гру в обороні, а також почати реалізовувати свої моменти біля чужих воріт. Ми можемо скільки завгодно вибачатися за свої невдачі, але вболівальникам потрібен результат. Чотири поразки поспіль - це вже занадто, - сказав розсерджений австрієць в інтерв'ю британській пресі".

Нагадаємо, фани Вест Гема проклинають Пеллегріні за відсутність Ярмоленка у основі.

Також, Ярмоленко потрапив до збірної літніх трансферів АПЛ.

Джерело - terrikon.com.