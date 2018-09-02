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Олександрія відігралася з 0:2 у матчі проти Львова. ВІДЕО

Сьогодні 19:36 329 0
Олександрія відігралася з 0:2 у матчі проти Львова. ВІДЕО

Олександрія відігралася, програючи по ходу другого тайму з рахунком 0:2, у Львова.

Вже на 8-ій хвилині Бруно відкрив рахунок у матчі.

На 22-ій хвилині Львів підкріпив свою перевагу другим голом.

На початку другої половини гри Олександрія відіграла один м'яч.

За 10 хвилин до завершення матчу Олександрія забила вдруге і зрівняли рахунок.

Наприкінці поєдинку гравці Олекснадрії могли вийти вперед, але Грицук влучив у поперечину.

Чемпіонат Україн, УПЛ

7-й тур

2 серпня

Львів - Олександрія 2:2 (2:0, 0:2)

Голи: 1: 0 - 8 Бруно Дуарте, 2: 0 - 21 Тейлор, 2: 1 - 54 Грицук, 2: 2 - 83 Ситало.

Нагадаємо, Олімпік переміг у Десни на виїзді.

Джерело - champion.com.ua.

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