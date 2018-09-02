Динамо у топ-25 клубів за переглядами в YouTube. ФОТО

Київське Динамо увійшло до топ-25 європейських клубів за кількістю переглядів у YouTube.

Про це повідомляє Deportes & Finanzas у twitter.

Динамо набрало у серпні 1,1 млн переглядів та посіло 22 місце, випередивши Мілан, Фейєноорд та Вест Гем.

Лідером рейтингу є Барселона, яка має понад 30,5 млн переглядів. Другий у рейтингу Ювентус - 14 млн, третій - Ліверпуль - 13 млн.

Нагадаємо, Динамо підписало данського форварда Міккела Дуелунда.

Раніше, Динамо дізналося суперників по груповому раунду Ліги Європи.

Джерело - twitter Deportes & Finanzas.