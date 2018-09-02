Динамо у топ-25 клубів за переглядами в YouTube. ФОТО

Київське Динамо увійшло до топ-25 європейських клубів за кількістю переглядів у YouTube.
Про це повідомляє Deportes & Finanzas у twitter.
Динамо набрало у серпні 1,1 млн переглядів та посіло 22 місце, випередивши Мілан, Фейєноорд та Вест Гем.
Лідером рейтингу є Барселона, яка має понад 30,5 млн переглядів. Другий у рейтингу Ювентус - 14 млн, третій - Ліверпуль - 13 млн.
📲 TOP 25 football clubs in Europe ranked by #YouTube views during august 2018. #SMFL— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 2 вересня 2018 р.
14.@BVB
15.@Inter
16.@RangersFC
17.@OM_Officiel
18.@SpursOfficial
19.@Everton
20.@GalatasaraySK
21.@FCKobenhavn
22.@DynamoKyiv
23.@acmilan
24.@Feyenoord
25.@WestHamUtd pic.twitter.com/qxnvZ9aGds
Нагадаємо, Динамо підписало данського форварда Міккела Дуелунда.
Раніше, Динамо дізналося суперників по груповому раунду Ліги Європи.
Джерело - twitter Deportes & Finanzas.