Карпати спростували заборону футболістам спілкуватися з пресою

Головний тренер Карпат Жозе Мораіш не забороняв футболістам спілкуватися зі ЗМІ.

Про заявив керівник інформаційного центру Карпат Ростислав Ящишин, повідомляє Трибуна.

"Жодної заборони від головного тренера давати інтерв'ю навіть близько немає. Про таке навіть говорити не можна, враховуючи, що тренер - європеєць і все життя провів в Європі. Він не знає, що таке - забороняти спілкуватися з пресою", - сказав Ящишин.

За його словами, Карпати чекають на офіційне спростування від Футболу 1, який розповсюдив цю інформацію та поки уникатимуть спілкування з представниками цього телеканалу.

Раніше повідомлялося, що Мораіш заборонив футболістам спілкуватися зі ЗМІ.

Нагадаємо, португальський тренер, який працював асистентом Жозу Моурінью, очолив Карпати у серпні.

Джерело - Трибуна.