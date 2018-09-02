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Дерев’янченко: У рингу забуду про дружбу з Джейкобсом

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Дерев’янченко: У рингу забуду про дружбу з Джейкобсом

Український боксер Сергій Дерев’янченко пообіцяв забути у ринзі про дружбу із своїм суперником Деніелом Джейкобсом.

Про це повідомляє BoxingScene. 

"Лише один крок відокремлює мене від здійснення мрії. Я заслужив титульну спробу. Ми тренуємося разом з Джейкобсом, ми добре знаємо один одного, ми дружимо. Але в день бою в рингу не буде ніякої дружби. Нічого особистого, просто бізнес. Я не втрачу цього шансу. Пояс буде моїм", - сказав Дерев’янченко. 

Нагадаємо, Дерев'янченко та Джейкобс оскаржать вакантний титул за версією IBF в середній вазі 27 жовтня у Нью-Йорку

Стало відомо, що британець Тоні Беллью боїться, що його бій проти Олександра Усика зірветься

 

Джерело - BoxingScene.

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