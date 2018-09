Форвард, якого хотіло купити Динамо, продовжив контракт з Рейнджерс

Нападник Альфредо Морелос відмовився переходити до Динамо та залишився у шотландському Рейнджерс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Глазго.

Колумбієць продовжив контракт з Рейнджерс до 2022 року.

"Я радий продовжити контракт з Рейнджерс. Це великий клуб, хочу в ньому залишатися якомога довше", - сказав Морелос.

Повідомлялося, що Динамо було готове заплатити за 22-річного колумбійця 7,8 млн євро.

🐃 #RangersFC are today delighted to announce that Alfredo Morelos (@morelos2106) has signed a new contract with the club.



➡️ Full story with reaction from #ElBufalo and Steven Gerrard: https://t.co/4dA75oLUXb pic.twitter.com/kfuB1bMYqw