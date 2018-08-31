Найшвидша людина світу дебютувала у профейсійному футболі

Восьмикратний олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу з легкої атлетики Усейн Болт провів перший матч у професійному футболі.

Про це повідомляє rubryka.com.

Свій перший матч він зіграв за команду Сентрал Кост Мерінерс з Австралії.

У п’ятницю Сентрал Кост Мерінер провели товариський матч проти команди Сентрал Кост Селект.

Зустріч завершилася з рахунком 6: 1 на користь господарів.

32-річний Болт почав матч на лавці запасних і вийшов на поле на 71-й хвилині. За 20 хвилин ямаєць не зміг відзначитися результативними діями.

“Це було добре, як я і очікував, трибуни дуже мотивували мене. Я думаю, моя фізична форма вже набагато краща, ніж була на першому тижні мого перебування в клубі. Я вдячний” Мерінерс “за те, що вони дали мені цей шанс. Зараз я просто намагаюся звикнути до хлопців, це дивовижний момент, я дійсно вийшов на поле і зіграв в професійному матчі “, – заявив Болт після гри.

На початку серпня Болт підписав угоду з Сентрал Кост Мерінерс, згідно з яким він буде тренуватися з командою, маючи можливість в майбутньому укласти професійний контракт.

Рішення з цього приводу може бути прийнято клубом після завершення тренувального періоду, який триватиме вісім тижнів.

Болт є восьмиразовим олімпійським чемпіоном і 11-кратним чемпіоном світу, також в його активі два срібла і бронза світових першостей.

Ямаєць – єдиний спортсмен, якому вдалося перемогти на дистанціях 100 м і 200 м на трьох Олімпіадах поспіль (в Пекіні, Лондоні і Ріо-де- Жанейро), також на його рахунку чині рекорди світу в бігу на 100 м (9,58 секунди) і 200 м (19,19).

До цього, Болт зіграв свій перший матч.

Джерело - rubryka.com.