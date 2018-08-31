Назвали найкращого футболіста Ліги Європи минулого сезону. ФОТО

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн став найкращим футболістом Ліги Європи 2017/18.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Це було оголошено перед початком церемонії жеребкування Ліги Європи 2018/19 у Монако.
🏆 Congratulations to @atleti forward @AntoGriezmann, the 2017/18 #UEL Player of the Season! 👏👏👏 pic.twitter.com/meCymGe20a— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 31 серпня 2018 р.
Нагадаємо, Атлетіко став переможцем минулого розіграшу Ліги Європи, здолавши у фіналі французький Марсель. У тому матчі француз оформив дубль. Перед цим у півфіналі "матрацники" зупинили лондонський Арсенал.
Найкращим футболістом ЛЧ став Лука Модрич.
Жеребкування ЛЧ пройшло напередодні.
Джерело - twitter.