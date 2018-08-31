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Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus Андрій Твердохліб
29.08.2018 00:43 442
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Назвали найкращого футболіста Ліги Європи минулого сезону. ФОТО

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Назвали найкращого футболіста Ліги Європи минулого сезону. ФОТО

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн став найкращим футболістом Ліги Європи 2017/18.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це було оголошено перед початком церемонії жеребкування Ліги Європи 2018/19 у Монако.

Нагадаємо, Атлетіко став переможцем минулого розіграшу Ліги Європи, здолавши у фіналі французький Марсель. У тому матчі француз оформив дубль. Перед цим у півфіналі "матрацники" зупинили лондонський Арсенал.

Найкращим футболістом ЛЧ став Лука Модрич.

Жеребкування ЛЧ пройшло напередодні.

Джерело - twitter.

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