Назвали найкращого футболіста Ліги Європи минулого сезону. ФОТО

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн став найкращим футболістом Ліги Європи 2017/18.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це було оголошено перед початком церемонії жеребкування Ліги Європи 2018/19 у Монако.

Нагадаємо, Атлетіко став переможцем минулого розіграшу Ліги Європи, здолавши у фіналі французький Марсель. У тому матчі француз оформив дубль. Перед цим у півфіналі "матрацники" зупинили лондонський Арсенал.

Найкращим футболістом ЛЧ став Лука Модрич.

Жеребкування ЛЧ пройшло напередодні.

Джерело - twitter.