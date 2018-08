Назвали найкращого футболіста Ліги Європи минулого сезону. ФОТО

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн став найкращим футболістом Ліги Європи 2017/18.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це було оголошено перед початком церемонії жеребкування Ліги Європи 2018/19 у Монако.

🏆 Congratulations to @atleti forward @AntoGriezmann, the 2017/18 #UEL Player of the Season! 👏👏👏 pic.twitter.com/meCymGe20a