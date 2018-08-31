Московський ЦСКА дуже дивно представив нового гравця. ВІДЕО

Московський ЦСКА оголосив про підписання контракту з нападником Вегалта Сендай Такума Насімурой
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт з 21-річний форвардом підписаний на чотири роки.
Цікаво те, як москвичі оголосили про покупку японця.
Азіати, Роналду, сумоїст, танці, качка і багато іншого - в дикій презентації Насімури.
ようこそ! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 pic.twitter.com/25SM984aUk— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 серпня 2018 р.
Нагадаємо, світлини м'яча Ліги націй обурили росіян.
Також, Росія може претендувати на проведення Олімпіади.
Джерело - pfc cska.