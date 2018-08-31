Московський ЦСКА дуже дивно представив нового гравця. ВІДЕО

Московський ЦСКА оголосив про підписання контракту з нападником Вегалта Сендай Такума Насімурой

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з 21-річний форвардом підписаний на чотири роки.

Цікаво те, як москвичі оголосили про покупку японця.

Азіати, Роналду, сумоїст, танці, качка і багато іншого - в дикій презентації Насімури.

Нагадаємо, світлини м'яча Ліги націй обурили росіян.

Також, Росія може претендувати на проведення Олімпіади.

Джерело - pfc cska.