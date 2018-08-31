Мілан-Рома: де дивитися стартовий матч 3-го туру Серії А

Перед тим, як зробити перерву на матчі збірних, Мілан та Рома спробують вкинути ще один заряд яскравості і тим самим остаточно встановити темп сезону.

Всі передумови для цього є, оскільки в другому турі обидві стали співучасниками божевільних камбеків, нехай і з різних боків. Тож очікування від сьогоднішнього матчу чималі. І в плані гри, і в плані драматизму.

Матч можна буде переглянути на каналі Футбол 1 о 21:30.

Також буде відбуватися інтернет трансляція на OLL TV. (Увага! Трансляція платна.)

Джерело - Чемпіон.