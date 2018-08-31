Ворскла-Чорноморець: де дивитися матч 7-го туру української Прем'єр-ліги

Ворскла вдома приймає Чорноморець в стартовому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги.

Полтавці в останньому матчі зазнали нищівної поразки від Олександрії, пропустивши два голи за дві хвилини та пробивши по воротах лише один раз – та й то не точно.

Чорноморець же починає новий тур в хорошому настрої, в минулому турі відібравши очки у київського Динамо.

Матч можна буде переглянути на каналі Футбол 1.

Також буде інтернет трансляція на OLL TV. (Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, Ворскла підсилилась гравцем Динамо.

Джерело - Чемпіон.