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Модрич розповів кому присвятив нагороду найкращого гравця минулого сезону

Вчора 23:32 174 0
Модрич розповів кому присвятив нагороду найкращого гравця минулого сезону

Півзахисник Реала Лука Модрич присвятив перемогу в номінації за найкращого гравця сезону 2017/18 за версією УЄФА своєму батькові.

Про це розповів сам гравець.

"Це неймовірний момент для мене, я схвильований і гордий. Спасибі всім, хто голосував за мене",- говорить Лука.

"Мій батько привів мене на перше тренування і підганяв, щоб я боровся за мрію і ніколи не здавався. Я зобов'язаний йому всім", – цитує Модріча видання football24.ua.

Нагадаємо, накращим голкіпером, захисником, півзахисником та нападником стали гравці Реала, Кейлор Навас, Серхіо Рамос, Лука Модрич та Кріштіану Роналду, відповідно.

Також, Шахтар дізнався своїх суперників у ЛЧ.

Джерело - football24.ua.

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