Модрич розповів кому присвятив нагороду найкращого гравця минулого сезону

Півзахисник Реала Лука Модрич присвятив перемогу в номінації за найкращого гравця сезону 2017/18 за версією УЄФА своєму батькові.
Про це розповів сам гравець.
"Це неймовірний момент для мене, я схвильований і гордий. Спасибі всім, хто голосував за мене",- говорить Лука.
"Мій батько привів мене на перше тренування і підганяв, щоб я боровся за мрію і ніколи не здавався. Я зобов'язаний йому всім", – цитує Модріча видання football24.ua.
Нагадаємо, накращим голкіпером, захисником, півзахисником та нападником стали гравці Реала, Кейлор Навас, Серхіо Рамос, Лука Модрич та Кріштіану Роналду, відповідно.
Також, Шахтар дізнався своїх суперників у ЛЧ.
Джерело - football24.ua.