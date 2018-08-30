Модрич розповів кому присвятив нагороду найкращого гравця минулого сезону

Півзахисник Реала Лука Модрич присвятив перемогу в номінації за найкращого гравця сезону 2017/18 за версією УЄФА своєму батькові.

Про це розповів сам гравець.

"Це неймовірний момент для мене, я схвильований і гордий. Спасибі всім, хто голосував за мене",- говорить Лука.

"Мій батько привів мене на перше тренування і підганяв, щоб я боровся за мрію і ніколи не здавався. Я зобов'язаний йому всім", – цитує Модріча видання football24.ua.