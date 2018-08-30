Фонсека незадоволений жеребом групового етапу Ліги чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека хотів би у суперники по групі Ліги чемпіонів трохи інші команди.

Про це розповів сам наставник "гірників".

"Знаючи всі ці команди, я би віддав перевагу тому, щоб мені випали трохи інші суперники, з іншими характеристиками. Але такий жереб. І ми докладемо всіх зусиль, щоб підготуватися до складних матчів у цій групі",- говорить тренер.

"Я вірю, що у Шахтаря є шанси пройти цю групу. Навіть в минулому році, коли у групі були Ман Сіті та Наполі, я завжди казав, що вірив",- цитує Фонсеку football.ua