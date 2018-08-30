Олімпік попрощався з гравцем, якого підписав місяць тому

Донецький Олімпік розірвав контракт з хавбеком Євгеном Морозенко.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Відзначається, що сторони розірвали угоду за обопільною згодою.
Морозенко підписав контракт з Олімпіком лише у липні цього року.
Минулим клубом гравця був рівненський Верес.
У цьому сезоні хавбек зіграв за Олімпік 2 неповних матчі: проти Ворскли та Шахтаря.
Нагадаємо, Олімпік поступився Шахтареві в УПЛ.
Також, Олімпік провів патріотичну акцію в День Незалежності України.
Джерело - ua-football.