Олімпік попрощався з гравцем, якого підписав місяць тому

Донецький Олімпік розірвав контракт з хавбеком Євгеном Морозенко.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Відзначається, що сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

Морозенко підписав контракт з Олімпіком лише у липні цього року.

Минулим клубом гравця був рівненський Верес.

У цьому сезоні хавбек зіграв за Олімпік 2 неповних матчі: проти Ворскли та Шахтаря.

Нагадаємо, Олімпік поступився Шахтареві в УПЛ.

Також, Олімпік провів патріотичну акцію в День Незалежності України.

Джерело - ua-football.