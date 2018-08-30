Суркіс прокоментував можливість підписання алжирського півзахисника

Півзахисник Галатасарая Фегулі для Динамо надто дорогий.

Про це розповів сам президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Фегулі хороший, але дорогий футболіст. Наразі ми не зв'язувались з гравцем та не зустрічались з керівництвом Галатасарая", – говорить президент.

Окрім Динамо, в послугах Фегулі зацікавлені Олімпіакос та Ренн.

28-річний футболіст є гравцем національної збірної Алжиру, у складі якої він зіграв 45 матчів та забив 11 голів.

Нагадаємо, була інформація, що кияни зацікавлені в трансфері алжирця.

Також, Фегулі коштує 7 млн євро.

Джерело - football24.