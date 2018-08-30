Оголошення футболіста сезону. РЕЗУЛЬТАТИ

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Група А 1.Атлетіко 2.Борусія Д 3.Монако 4.Брюгге Група Е 1. Баварія 2.Бенфіка 3.Аякс 4.АЕК

Група В 1.Барселона 2.Тоттенгем 3.ПСВ 4.Інтер Група F 1.Манчестер Сіті 2.Шахтар 3.Ліон 4.Хоффенхайм

Група C 1.ПСЖ 2.Наполі 3.Ліверпуль 4.Црвена Звезда Група G 1.Реал 2. Рома 3.ЦСКА 4.Вікторія

Група D 1.Локомотив 2.Порту 3.Шальке 4.Галатасарай Група H 1.Ювентус 2. Манчестер Юнайтед 3.Валенсія 4. Янг Бойз

До цього оголосили, що найкращий захисник - це Серхіо Рамос, а найкращий півзахисник це звісно Модрич.

Найкращий футбол сезону Лука Модрич. Вітаємо. Заслужено.

Датська футболістка Пернілле Хардер визнана найкращою футболісткою сезону 2017/18.

Роналду визнали найкращим нападником сезону 2017/18.

На цьому жеребкування завершується, але УЄФА ще має вручити найгороди найкращим гравцям сезону.

Хоффенхайм замикає групу F, в якій грає Шахтар

Скоро Шахтар дізнається свого останнього суперника.

Третьою командою в Шахтаря став Ліон.

Шахтарю дістається Манчестер Сіті, знову одне й теж саме, не цікаво!

Дортмундська Борусія потрапила до групи з Атлетіко, а Кріштану Роналду доведеться грати проти одного з своїх колишніх клубів, МЮ потрапив до групи з Ювентусом.

Мадридський Реал зіграє з Порту на груповому етапі ЛЧ.

Московському Локомотиву дістається Порту.

Скоро Шахтар дізнається свого першого суперника.

Манчестер Сіті буде грати в групі F, а Локомотив у групі D.

Атлетіко відправляється в групу А, Баварія в Е, Ювентус зіграє в групу Н.

Барселона зіграє в групі B.

Реал буде грати в групі G.

ПСЖ відправляється в групу С.

Скоро перші команди дізнаються назви свої груп.

Джорджо Маркетті на сцені, і через хвилину-другу почнемо з першого кошика.

Тепер розпочинається жеребкування. Нам демонструють правила розподілу команд.

Найкращий голкіпер сезону Кейлор Навас! Тепер в Реалу найкращий голкіпер ЧС (Куртуа), а також найкращий голкіпер сезону.

Дієго Форлан та Кака будуть витягувати м'ячики з кошиків.

Після демонстрації кращих голів Бекхема дали слово самому герою цього відрізка церемонії.

Тепер нам демонструють найкращі моменти в кар'єрі великого "Бекса".

Глава УЄФА Олександер Чеферін вручить нагороду за заслуги перед футболом. Лауреат - Девід Бекхем. У минулому році приз отримав Франческо Тотті.

Зараз нам демонструють ключові моменти минулорічної ЛЧ, від групового етапу до фіналу.

Із запізненням на п'ять хвилин звучить гімн Ліги чемпіонів, буде нова заставка у турніру в цьому році.

Зовсім скоро Шахтар дізнається своїх суперників в груповому етапі Ліги Чемпіонів.

Ми розпочинаємо!

І кілька слів про терміни проведення турніру. Груповий раунд запланований в період з 18 вересня по 12 грудня, а фінальний матч відбудеться 1 червня на мадридському стадіоні Ванда Метрополітано.

Ну і, звичайно, багато хто прийшли сюди щоб дізнатіся найкращого гравця минулого сезону. Тут немає серед кандидатів Ліонеля Мессі, але компанія все одно дуже і дуже гідна - Кріштіану Роналду, Лука Модрич і Мохамед Салах.

Як завжди в Монте-Карло відбудеться нагородження кращих гравців минулого сезону. На призи претендують:

кращий воротар: Алісон, Джанлуїджі Буффон, Кейлор Навас.

кращий захисник: Марсело, Серхіо Рамос, Рафаель Варан.

кращий півзахисник: Кевін де Брёйне, Тоні Кроос, Лука Модріч.

кращий нападаючий: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах.

найкраща футболістка: Амандин Анрі, Пернілла Хардер і Ада Хегерберг.

Автор найкращого голу - Кріштіану Роналду. До вашої уваги неймовірний гол портгуальця у ворота Ювентуса.

До початку жеребкування залишилося зовсім мало часу, а поки нагадаємо усі кошики цього розіграшу Ліги Чемпіонів.

Перший кошик: Реал, Атлетіко, Барселона, Манчестер Сіті, ПСЖ, Баварія, Ювентус, Локомотив.

Другий кошик: Боруссія Д, Манчестер Юнайтед, Бенфіка, Тоттенгем, Порту, Шахтар, Наполі, Рома.

Третій кошик: Ліверпуль, Ліон, ЦСКА, Шальке-04, Монако, Аякс, ПСВ.

Четверта корзина: Црвена Звезда, Брюгге, Янг Бойз, Хоффенхайм, Вікторія, Галатасарай, Інтер, АЕК.

Сьогодні, 30 серпня, у Монако відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів.

Розпочнеться трансляція о 19:00.

Своїх суперників по групі дізнається Шахтар, адже вже визначилися усі учасники групового етапу.

Чемпіон проведе текстову трансляцію, починаючи з 18:50.

Джерело - champion.com.ua.