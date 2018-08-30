Оголошення футболіста сезону. РЕЗУЛЬТАТИ

Результати жеребкування Ліги чемпіонів
Група А 1.Атлетіко 2.Борусія Д 3.Монако 4.Брюгге Група Е 1. Баварія 2.Бенфіка 3.Аякс 4.АЕК
Група В 1.Барселона 2.Тоттенгем 3.ПСВ 4.Інтер Група F 1.Манчестер Сіті 2.Шахтар 3.Ліон 4.Хоффенхайм
Група C 1.ПСЖ 2.Наполі 3.Ліверпуль 4.Црвена Звезда Група G 1.Реал 2. Рома 3.ЦСКА 4.Вікторія
Група D 1.Локомотив 2.Порту 3.Шальке 4.Галатасарай Група H 1.Ювентус 2. Манчестер Юнайтед 3.Валенсія 4. Янг Бойз
До цього оголосили, що найкращий захисник - це Серхіо Рамос, а найкращий півзахисник це звісно Модрич.
Найкращий футбол сезону Лука Модрич. Вітаємо. Заслужено.
Датська футболістка Пернілле Хардер визнана найкращою футболісткою сезону 2017/18.
Роналду визнали найкращим нападником сезону 2017/18.
На цьому жеребкування завершується, але УЄФА ще має вручити найгороди найкращим гравцям сезону.
Хоффенхайм замикає групу F, в якій грає Шахтар
Скоро Шахтар дізнається свого останнього суперника.
Третьою командою в Шахтаря став Ліон.
Шахтарю дістається Манчестер Сіті, знову одне й теж саме, не цікаво!
Дортмундська Борусія потрапила до групи з Атлетіко, а Кріштану Роналду доведеться грати проти одного з своїх колишніх клубів, МЮ потрапив до групи з Ювентусом.
Мадридський Реал зіграє з Порту на груповому етапі ЛЧ.
Московському Локомотиву дістається Порту.
Скоро Шахтар дізнається свого першого суперника.
Манчестер Сіті буде грати в групі F, а Локомотив у групі D.
Атлетіко відправляється в групу А, Баварія в Е, Ювентус зіграє в групу Н.
Барселона зіграє в групі B.
Реал буде грати в групі G.
ПСЖ відправляється в групу С.
Скоро перші команди дізнаються назви свої груп.
Джорджо Маркетті на сцені, і через хвилину-другу почнемо з першого кошика.
Тепер розпочинається жеребкування. Нам демонструють правила розподілу команд.
Найкращий голкіпер сезону Кейлор Навас! Тепер в Реалу найкращий голкіпер ЧС (Куртуа), а також найкращий голкіпер сезону.
Дієго Форлан та Кака будуть витягувати м'ячики з кошиків.
Після демонстрації кращих голів Бекхема дали слово самому герою цього відрізка церемонії.
Тепер нам демонструють найкращі моменти в кар'єрі великого "Бекса".
Глава УЄФА Олександер Чеферін вручить нагороду за заслуги перед футболом. Лауреат - Девід Бекхем. У минулому році приз отримав Франческо Тотті.
Зараз нам демонструють ключові моменти минулорічної ЛЧ, від групового етапу до фіналу.
Із запізненням на п'ять хвилин звучить гімн Ліги чемпіонів, буде нова заставка у турніру в цьому році.
Зовсім скоро Шахтар дізнається своїх суперників в груповому етапі Ліги Чемпіонів.
Ми розпочинаємо!
І кілька слів про терміни проведення турніру. Груповий раунд запланований в період з 18 вересня по 12 грудня, а фінальний матч відбудеться 1 червня на мадридському стадіоні Ванда Метрополітано.
Ну і, звичайно, багато хто прийшли сюди щоб дізнатіся найкращого гравця минулого сезону. Тут немає серед кандидатів Ліонеля Мессі, але компанія все одно дуже і дуже гідна - Кріштіану Роналду, Лука Модрич і Мохамед Салах.
Як завжди в Монте-Карло відбудеться нагородження кращих гравців минулого сезону. На призи претендують:
кращий воротар: Алісон, Джанлуїджі Буффон, Кейлор Навас.
кращий захисник: Марсело, Серхіо Рамос, Рафаель Варан.
кращий півзахисник: Кевін де Брёйне, Тоні Кроос, Лука Модріч.
кращий нападаючий: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах.
найкраща футболістка: Амандин Анрі, Пернілла Хардер і Ада Хегерберг.
Автор найкращого голу - Кріштіану Роналду. До вашої уваги неймовірний гол портгуальця у ворота Ювентуса.
До початку жеребкування залишилося зовсім мало часу, а поки нагадаємо усі кошики цього розіграшу Ліги Чемпіонів.
Перший кошик: Реал, Атлетіко, Барселона, Манчестер Сіті, ПСЖ, Баварія, Ювентус, Локомотив.
Другий кошик: Боруссія Д, Манчестер Юнайтед, Бенфіка, Тоттенгем, Порту, Шахтар, Наполі, Рома.
Третій кошик: Ліверпуль, Ліон, ЦСКА, Шальке-04, Монако, Аякс, ПСВ.
Четверта корзина: Црвена Звезда, Брюгге, Янг Бойз, Хоффенхайм, Вікторія, Галатасарай, Інтер, АЕК.
Сьогодні, 30 серпня, у Монако відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів.
Розпочнеться трансляція о 19:00.
Своїх суперників по групі дізнається Шахтар, адже вже визначилися усі учасники групового етапу.
Чемпіон проведе текстову трансляцію, починаючи з 18:50.
Джерело - champion.com.ua.