Стартувало голосування за найкращого футболіста місяця в УПЛ

Стартувало голосування за найкращого футболіста серпня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Прем'єр-ліги

У голосуванні беруть участь гравці, які ставали кращими в 3, 4, 5 і 6 турах: Беньямін Вербич (Динамо), Марлос (Шахтар), Віктор Циганков (Динамо), Жуніор Мораес (Шахтар).

Також серед кандидатів - футболісти, які показали хороший рівень гри на думку експертної ради УПЛ: Євген Банада (Олександрія), Сергій Гринь (Арсенал-Київ), Денис Безбородько (Десна), Сергій Літовченко (Чорноморець).

Проголосувати можна за посиланням.

Джерело - УПЛ.