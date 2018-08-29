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Стартувало голосування за найкращого футболіста місяця в УПЛ

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Стартувало голосування за найкращого футболіста місяця в УПЛ

Стартувало голосування за найкращого футболіста серпня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Прем'єр-ліги

У голосуванні беруть участь гравці, які ставали кращими в 3, 4, 5 і 6 турах: Беньямін Вербич (Динамо), Марлос (Шахтар), Віктор Циганков (Динамо), Жуніор Мораес (Шахтар).

Також серед кандидатів - футболісти, які показали хороший рівень гри на думку експертної ради УПЛ: Євген Банада (Олександрія), Сергій Гринь (Арсенал-Київ), Денис Безбородько (Десна), Сергій Літовченко (Чорноморець).

Проголосувати можна за посиланням.

Джерело - УПЛ.

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