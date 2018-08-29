Динамо дізналося кошик посіву при жеребкуванні ЛЄ

Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від Аякса Динамо продовжить боротьбу в Лізі Європи, де буде посіяно в першому кошику.

Рейтинг киян в таблиці коефіцієнтів УЄФА - 62.000, вище мають тільки шестеро потенційних учасників групового раунду ЛЄ - Севілья, Арсенал, Челсі, Зеніт і Базель.

Відносно інших українських команд в ЛЄ, то Ворскла з рейтингом 8.226 напевне буде посіяна в 4-му кошику.

У той же час Зоря, у якої рейтинг 9.000, в разі проходу РБ Лейпциг теоретично може претендувати на третю корзину.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 31 серпня. Початок церемонії о 14 годині за київським часом.

Нагадаємо, Динамо вилетіло з ЛЧ.

Кияни поступилися за сумою двох матчів Аяксу.

Джерело - Чемпіон.