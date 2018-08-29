Динамо дізналося кошик посіву під час жеребкування ЛЄ

Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо продовжить боротьбу в Лізі Європи. Під час жеребкування кияни потраплять до першого кошика.

Рейтинг киян у таблиці коефіцієнтів УЄФА - 62.000. Кращі показники мають тільки шестеро потенційних учасників групового раунду ЛЄ: Севілья, Арсенал, Челсі, Зеніт і Базель.

Щодо інших українських команд у єврокубках, Ворскла, з рейтингом 8.226, може потрапити до четвертого кошика.

Натомість Зоря, з рейтингом 9.000, може претендувати на потрапляння до третього кошика. Це може статися за умови проходу РБ Лейпциг.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 31 серпня. Початок церемонії о 14 годині за київським часом.

Нагадаємо, Динамо вилетіло з ЛЧ.

Кияни поступилися за сумою двох матчів Аяксу.

Джерело - Чемпіон.