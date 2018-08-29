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Шевченко визначився ким він замість травмованого Бєсєдіна в збірній

Сьогодні 11:35 709 0
Шевченко визначився ким він замість травмованого Бєсєдіна в збірній

Селезньв замінить травмованого гравця київського Динамо Артема Бєсєдіна в збірній України.

Про це повідомляє сайт Команда 1.

Головний тренер національної команди  вирішив викликати з резервного списку нападника турецького Акхісара Євгена Селезньова, який повинен замінити Бєсєдіна

У нинішньому сезоні Селезньов забив за Акхісар три м'ячі у трьох матчах. Цікаво, що 33-річний футболіст не може відзначитись за збірну України впродовж 10 матчів поспіль. Ввостанє Євген забивав за "синьо-жовтих" 14 листопада 2015 року в поєдинку проти Словенії.

До слова,Олександр Хацкевич повідомив, що нападник Динамо Артем Бєсєдін вибув мінімум на два тижні.

Нагадаємо, Бєсєдін не грав у матчі проти Аякса

Динамо вилетіло з ЛЧ.

Джерело - zbirna.

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