Сидорчук вибачився перед уболівальниками Динамо

Аякс показав справжній рівень Динмо.

Про це сказав сам капітан киян Сергій Сидорчук.

"Хочу вибачитися перед глядачами, які прийшли на футбол і чекали від нас перемоги",- говорить гравець.

"Що стосується Аякса, то хочеться побажати їм тільки удачі в Лізі чемпіонів, у них дійсно хороша команда. Аякс показав нам наш футбольний рівень", – цитує Сидорчука Dynamo.kiev.ua.