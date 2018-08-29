Сидорчук вибачився перед уболівальниками Динамо

Аякс показав справжній рівень Динмо.
Про це сказав сам капітан киян Сергій Сидорчук.
"Хочу вибачитися перед глядачами, які прийшли на футбол і чекали від нас перемоги",- говорить гравець.
"Що стосується Аякса, то хочеться побажати їм тільки удачі в Лізі чемпіонів, у них дійсно хороша команда. Аякс показав нам наш футбольний рівень", – цитує Сидорчука Dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.
Джерело - dynamo.kiev.ua.