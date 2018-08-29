Янг Бойз вперше в історії зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів

Янг Бойз вперше зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів.
Швейцарський клуб пройшов загребське Динамо за сумою двох матчів.
Перша гра в Швейцарії завершилася з рахунком 1:1, а в другій хорвати вийшли вперед вже на 7-й хвилині. Однак дубль Гійома Оаро, який забив на 64 і 66 хвилинах, вивів в груповий етап ЛЧ чемпіонів Швейцарії.
Weitere Emotionsbilder aus Zagreb :-) #BSCYB #UCL #YBFOREVER pic.twitter.com/QSY4ffkRCM— BSC Young Boys (@BSC_YB) 28 серпня 2018 р.
Два попередні сезони Янг Бойз вибивав з третього раунду ЛЧ українські клуби - спочатку Шахтар, а роком пізніше - Динамо, але незмінно вилітав у четвертому раунді.
Нагадаємо, Динамо Київ вилетіло з ЛЧ.
Джерело - twitter.