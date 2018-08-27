Тренер Аякса: Одного голу буде достатньо щоб пройти в груповий етап

Тренер Аякса Ерік тен Хаг заявив, що одного голу може бути достатньо для виходу у наступний етап Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє telegraf.com.uа.

"Одного гола може бути досить, щоб пройти в групу Ліги чемпіонів. Але потрібно розуміти, що ми граємо проти дуже сильного суперника, який добре проявив себе в Амстердамі. Як воно буде, подивимося завтра ", - заявив тренер Аякса на прес-конференції.

"Завтрашня гра буде дуже важливою і складною. Нам потрібно не тільки вийти в групу, а й зберегти наш атакувальний стиль. Ми граємо проти дуже важкого суперника, але зробимо все, щоб пройти далі ".

"Звичайно, як і у будь-якої команди, у нас є домашня і виїзна модель. З огляду на перше протистояння, нам потрібно буде більше оборонятися, оскільки Динамо побіжить вперед. Але це не означає, що ми не будемо атакувати ".