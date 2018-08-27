Тренер Аякса: Одного голу буде достатньо щоб пройти в груповий етап

Тренер Аякса Ерік тен Хаг заявив, що одного голу може бути достатньо для виходу у наступний етап Ліги Чемпіонів.
Про це повідомляє telegraf.com.uа.
"Одного гола може бути досить, щоб пройти в групу Ліги чемпіонів. Але потрібно розуміти, що ми граємо проти дуже сильного суперника, який добре проявив себе в Амстердамі. Як воно буде, подивимося завтра ", - заявив тренер Аякса на прес-конференції.
"Завтрашня гра буде дуже важливою і складною. Нам потрібно не тільки вийти в групу, а й зберегти наш атакувальний стиль. Ми граємо проти дуже важкого суперника, але зробимо все, щоб пройти далі ".
"Звичайно, як і у будь-якої команди, у нас є домашня і виїзна модель. З огляду на перше протистояння, нам потрібно буде більше оборонятися, оскільки Динамо побіжить вперед. Але це не означає, що ми не будемо атакувати ".
Також тен Хаг розповів про ситуацію з травмованими в Аяксі. Зокрема, під питанням участь у грі в Києві капітана команди Маттейса де Лігта і вінгера Давида Нереса.
"Пара гравців травмовані. План Б у нас є, але, на жаль, у нас тільки три заміни. Нерес зараз тренується в загальній групі, сьогоднішнє тренування покаже, в якому він стані. Де Лігт? Ми побачимо його стан на сьогоднішньому тренуванні ".
Тренер Аякса заявив, що його команда в Амстердамі "проводила звичайні тренування і не відпрацьовували пенальті".
Нагадаємо, Аякс вже прилетів до Києва на матч-відповідь проти Динамо в ЛЧ.
Раніше, Циганков заявляв, що Динамо помре за перемогу над Аяксом.
Джерело - telegraf.com.ua.