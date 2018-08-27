ЗМІ: Гравці збірної Німеччини конфліктували між собою за національною ознакою

Футболісти збірної Німеччини на ЧС-2018 розкололися на два табори за національними ознаками і способом життя.

Про це повідомляє ua-football.com з посиланням на Spiegel.

У першому виявилися футболісти з іноземним корінням: Жером Боатенг, Месут Озіл і Ілкай Гюндоган. У другому - німці Томас Мюллер, Матс Хуммельс та інші.

За інформацією видання, футболісти обох груп дозволяли собі кидати на адресу іншої групи принизливі висловлювання "картопля" (прізвисько німців, часто вживане турками) і "Канака" (лайливе іменування мігрантів в Німеччині).

При цьому групи вели принципово різний спосіб життя. Німцям подобався тихий і спокійний устрій, іноземцям - гучна музика, ланцюги і дорогі машини.

Втім, також повідомляється, що обидві групи залишилися незадоволеними діями головного тренера команди Йоахіма Льова.

Нагадаємо, що збірна Німеччини зайняла останнє місце в групі.

Також, Боатенг покинув клуб через Instagram.

Джерело - ua-football.com.