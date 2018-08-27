Фанати італійського клубу мовчали 43 хвилини під час матчу Серії А

У 2-му турі Серії А фанати Дженоа мовчали перші 43 хвилини матчу Дженоа - Емполі.

Про це повідомляє, xsport.ua, з посиланням на Sky Sport Italia

Фанати Дженоа мовчали 43 хвилини протягом першого тайму, щоб вшанувати пам'ять 43-х загиблих в результаті обвалення моста в Генуї.

Після цього, вони почали скандувати назву міста. Перед матчем також була хвилина мовчання.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря відзначився корисною дією в дебютному матчі Серії А.

Джерело - xsport.ua.