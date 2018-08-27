Маліновський допоміг Генку очолити турнірну таблицю чемпіонату Бельгії

Вчора, 26 серпня, відбувся матч 5-го туру чемпіонату Бельгії, в якому Генк приймав Ваасланд-Беверен.

Український півзахисник господарів Руслан Маліновський зустріч починав на лаві запасних. На 75-й хвилині гри Генк пропустив другий матч в цьому поєдинку і рахунок став 1:2 на користь гостей.

Наставник Генка одразу випустив на поле Руслана, щоб змінити хід поєдинку. А вже на 78-й хвилині зустрічі Маліновський записав на свій рахунок асист, виконавши ідеальну подачу від кутового прапорця. У підсумку поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Після цього матчу Генк очолив турнірну таблицю чемпіонату.

Відзначимо, що на рахунку Маліновського в поточному сезоні 9 матчів, в яких він забив 5 м'ячів і віддав 4 гольові передачі.

Нагадаємо, Малиновський один з найкращих в чемпіонаті Бельгії.

Також була інформація, що Маліновський став найвисокооплачуваним гравцем у Генку.

Джерело - Чемпіон.