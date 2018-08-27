Колишній форвард Динамо став найкращим гравцем 6-го туру УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 6-го туру Прем'єр-ліги 2018/19. Ним став нападник Шахтаря Жуніор Мораес

Про це інформує офіційний сайт організації.

Більшість респондентів експертної ради віддали свої голоси за бразильського форварда, який на два бали випередив півзахисника Олександрії Євгена Банаду.

Відзначимо, Мораес зробив хет-трик у матчі проти Олімпіка.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Нагадаємо, Мораес став одним з найкращих в історії українського футболу.

Раніше президент Динамо розповів про те що він думає про Мораеса.

Джерело - УПЛ.