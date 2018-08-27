Тренер Тоттенгема може забрати капітанську пов'язку у свого гравця, за водіння авто у нетверезому стані

Голкіпера Тоттенгема Уго Льоріса, схоже, чекатимуть неприємні наслідки після того, як його впіймали у стані алкогольного сп'яніння за кермом.
Про це пише Daily Mail.
Наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно може позбавити французького голкіпера капітанської пов'язки у Тоттенгемі.
Якщо це станеться, то новим капітаном команди стане нападник Харрі Кейн.
Нагадаємо, Уго Льоріс був заарештований поліцією за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
31-річний футболіст вже встиг публічно вибачитись за свій вчинок
Судове засідання щодо справи француза відбудеться 11 вересня у Вестмінстерському суді.
Джерело - football24.