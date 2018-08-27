Вацко: Якщо ти отримуєш шанс у Динамо, то маєш стрибнути вище голови і витіснити "жирних котів" з основи

Резервісти Динамо невдало проявили себе в матчі проти Чорноморця.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко в ефірі програми Великий футбол.

Спочатку експерт розкритикував лінію атаки киян.

"Матч в Одесі показав, що у Динамо дефіцит виконавців в групі атаки. Поки не вийшов Вербич, з гостротою були великі проблеми. Сподобався Назарій Русин. Багато у нас нападників грають на випередження?",- говорить Віктор.

А пізніше "пройшовся" по резервних гравцях які вийшли в цьому матчі.

"Інша справа, що в Динамо вийшли молоді хлопці, отримали шанс. Вийди, прояви себе, ти ж хочеш грати в основному складі. Я зараз говорю про амбіції. Ти виграєш 1:0 - все, гра закінчилася? 2:0, 3:0 не треба?" - додав коментатор.

"Я сиджу на лавці, не отримую ігрової практики і ось отримую шанс. Я ж повинен стрибнути вище голови! Витісняє зі складу "жирних котів", які не можуть забити більше одного м'яча!",- сказав Вацко у програмі Великий футбол.